Le Portugal s'en sort bien au Luxembourg

Auteur d'une première période de haute volée, le Luxembourg a longtemps cru réaliser l'exploit face au Portugal, avant de lâcher les armes en seconde période (1-3) lors du troisième match de qualification à la Coupe du monde 2022.

Luxembourg 1-3 Portugal

En pleine préparation au Mondial 2014, l'Italie de Pirlo, Verratti et Balotelli s'était fait accrocher par une surprenante équipe du Luxembourg (1-1). Un effet de surprise que les hommes de Luc Holtz ont de nouveau réalisé en faisant déjouer la France au Stadium de Toulouse en qualifications à la Coupe du monde 2018 (0-0). Quatre ans après ce match, le mot surprise n'est plus adéquat pour parler du Grand-Duché. Car désormais, le Luxembourg est une équipe trop grande pour la 4division de la Ligue des Nations, capable de revenir d'Irlande avec une victoire (1-0) et d'embêter un Portugal qui s'est longtemps fait peur avant de repartir du Stade Josy Barthel avec les 3 points (1-3).En alignant sur le terrain Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix et Cristiano Ronaldo, Fernando Santos espérait assurer son goal average après n'avoir ramené qu'un point de Serbie (2-2) et d'avoir fait le service minimum contre l'Azerbaïdjan (1-0-. Sauf qu'il ne suffit pas d'accumuler les joueurs offensifs pour marquer des buts. Il faut déjà se créer des occasions. Ce que le Luxembourg a très bien compris. À l'image de l'intenable Gerson Rodrigues, né à Lisbonne, qui profite d'un amour de centre de Sinani pour faire parler son jeu de tête (1-0, 30). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com