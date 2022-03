Le Portugal bat la Macédoine du Nord et file au Mondial

Grâce à un doublé de Bruno Fernandes, auteur d'un but dans chaque mi-temps, les Lusitaniens ont sereinement composté leur billet pour le Qatar au détriment de la Macédoine du Nord. Cette dernière ne verra pas la Coupe du Monde 2022, malgré sa victoire contre l'Italie au tour précédent.

Portugal 2-0 Macédoine du Nord

Ronaldo, passeur à défaut d'être buteur

Ils y croyaient, ils en rêvaient. Ils étaient persuadés de pouvoir le faire, convaincus qu'un exploit pouvait en suivre un autre. Mais malheureusement pour eux, l'adversaire était cette fois trop averti et trop organisé pour qu'un nouveau miracle ait lieu. Après avoir sorti l'Italie sur la plus courte des marges, la Macédoine du Nord a donc dû s'avouer vaincu face au Portugal en finale de barrages pour la Coupe du Monde. L'histoire aurait pu être belle, mais le pays qui l'a éliminée n'est pas n'importe quelle nation. Il s'agit de celle de Ronaldo et de Fernandes, auteur des deux caramels de la partie. Un dans chaque mi-temps, histoire de ne pas douter. La Seleção et son capitaine seront donc de la fête, l'hiver prochain.Un but, en une seule frappe cadrée. Dominateur, le Portugal sait aussi se montrer efficace en première période : sans donner beaucoup de boulot à Dimitrievski, les locaux rentrent aux vestiaires avec un pion d'avance grâce à une réalisation de Fernandes à la demi-heure de jeu. Suffit d'une passe manquée de Ristovski pour que le milieu de Manchester United combine avec Ronaldo et ouvre le score, d'un tir croisé.

Ouverture du score pour le Portugal contre la Macédoine du Nord ! Passe décisive de Cristiano, Bruno Fernandes qui finit !A suivre en multiplex sur la @chainelequipe #lequipeFOOT #PORMKD pic.twitter.com/DSCvXjarsM

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 29,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com