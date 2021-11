Le plus grand Tabárez du monde

Au terme de quinze ans d'excellents et loyaux services, Óscar Tabárez a tiré sa révérence. Poussé vers la sortie par sa fédération, l'Uruguayen paie un mauvais début de campagne qualificative à la Coupe du monde 2022. Un final triste, mais inéluctable, pour l'homme qui a ramené la Celeste au sommet.

Trust the Process

Le 19 novembre dernier, l'ère Tabárez touchait officiellement à sa fin. Celle d'un professionnel de 74 ans, en poste depuis le 7 mars 2006 et assis sur le banc national 194 matchs durant. Mais le temps passe souvent trop vite et le football n'en est qu'une bien triste illustration. Ainsi, en danger dans la course au Mondial et au sortir d'une ultime déculottée contre la Bolivie sur les hauteurs de La Paz (3-0), l'Uruguay a dit stop.En débarquant dans les locaux de l'Asociación Uruguaya de Fútbol quinze ans auparavant, Óscar Washington Tabárez s'apprêtait à prendre les rênes d'un énorme chantier. Mais loin d'arriver en terre inconnue, celui qui a occupé le même rôle de 1988 à 1990 et servi à l'AC Milan ou Boca Juniors, n'a que faire de la pression. Son objectif : redresser une nation aux résultats en berne, au football déclinant. Son plan :, plus communément appelé. L'ancien professeur d'histoire souhaite en effet créer une méthode de travail horizontale, réunissant les structures nationales sous un ensemble fédéral. Les équipes de jeunes sont réquisitionnées, et le Complejo Celeste, le complexe sportif national, entièrement remodelé*. Traumatisé par l'Australie et une élimination historique en barrages du Mondial allemand, l'Uruguay passe à la vitesse supérieure. Óscar Tabárez pose alors ses conditions : il souhaite s'occuper de toutes les catégories nationales, des moins de 15 ans à l'équipe première. Le pays se mue dès lors en énorme centre de détection et les meilleurs joueurs locaux intègrent progressivement les sélections U15, U17 et U20.Martín Cáceres, Walter Gargano ou Jorge Fucile sont ainsi parmi les premiers repérés en Primera División à rallier le wagon. Et au terme d'une Copa América 2007 honorablement terminée au quatrième rang, le travail d'peut enfin porter ses fruits., déclarait-il en 2011.