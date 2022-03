Le pire cauchemar de Pep Guardiola s'appelle Patrick Vieira

Battu à l'aller à domicile par Crystal Palace (0-2), Manchester City s'est de nouveau cassé les dents, ce lundi, lors du match retour (0-0). Cette incapacité du leader de Premier League à trouver le chemin des filets en 180 minutes rappelle que Pep Guardiola n'a pas la solution à tous les problèmes. Elle met aussi en lumière le joli travail de Patrick Vieira, qui a réussi à imposer sa patte dans le club londonien.

Il fallait voir Kevin De Bruyne fulminer à la 88minute de jeu à Selhurst Park après une perte de balle. Le visage rouge de colère, et le maillot plein de terre, preuve du combat imposé par Palace dans son antre. Le Belge a vu les occasions s'enchaîner, mais ses coéquipiers ont cruellement manqué de létalité, à l'image d'Aymeric Laporte, pourtant idéalement trouvé par KDB sur coup de pied arrêté alors qu'il ne restait qu'une poignée de minutes à jouer. Une frustration qui tranchait avec la sérénité de Patrick Vieira, une nouvelle fois sorti vainqueur de son duel avec Pep Guardiola.

No goals conceded against Man City this season #CPFC | #CRYMCI pic.twitter.com/jfK1YuBOMK

Cap sur le top 10

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 14, 2022Le 30 octobre dernier, les Londoniens avaient scotché l'Etihad en piquant deux fois (0-2), en tout début de match par Wilfried Zaha (6), puis en fin de partie par Conor Gallagher (88). Le champion d'Angleterre n'avait alors pas su exploiter sa large maîtrise du ballon et ses nombreuses situations, collé dans la toile tendue par desdisciplinés, déterminés à réduire au maximum les espaces. Le plan de jeu a encore fonctionné ce lundi pour décrocher un 0-0 qui place les Londoniens aux portes du top 10 et conforte leur ambition, légitime, de terminer dans la première partie de tableau.Et pourquoi pas faire mieux que la 10place obtenue en 2015 par Jason Puncheon, Yannick Bolasie, Dwight Gayle, le meilleur classement de l'histoire du club. Signe de la difficulté de voler dans les plumes de ces, six de leurs neuf défaites en championnat sont intervenues contre des équipes du top 6. Le constat aurait pu être différent si João Cancelo et Kevin De Bruyne n'avaient pas trouvé le poteau, mais les jeux sont faits, et les chiffres implacables : Crystal Palace a pris quatre points sur six contre le