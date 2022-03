Le PFC cale, Ajaccio, Sochaux et Guingamp assurent, Nancy sombre un peu plus

Tenu en échec par Pau, le Paris FC voit Toulouse accroître son avance en tête de la Ligue 2 alors qu'Ajaccio, vainqueur de Nîmes, recolle au club parisien. Plus bas dans le classement, Guingamp a corrigé un Nancy incorrigible, Sochaux a fait le boulot, Niort a fait honneur à son record et Valenciennes a remporté le derby du Nord. Par ici le résumé !

Amiens SC 1-1 Dijon FCO

Paris FC 1-1 Pau FC

À quelques secondes, quelques mètres près, Amiens aurait remporté ce match face à Dijon (1-1) de manière totalement méritée.Mais le football est parfois cruel, et le but contre son camp de Matthieu Dossevi dans les derniers instants du temps additionnelest venu le rappeler. Malgré l'ouverture du score de Kader Bamba, sur un une-deux d'école avec Aliou Badjiet malgré une nette domination (quinze tirs à sept). Résultat, les amiénois manquent de repasser devant Caen, nouveau huitième de Ligue 2 depuis cet après-midi, alors que Dijon profite de ce point cadeau pour s'offrir un peu plus d'air avec la zone rouge (six points d'avance sur Quevilly, 18).Le PFC peut souffler.Passé proche d'une défaite frustrante face à Pau, le Paris FC a finalement accroché le point du match nul grâce à un penalty transformé par Khalid Boutaïb en fin de rencontre. Mais les résidents du Stade Charléty ont, pendant vingt minutes, cru vivre leur septième défaite de la saison lorsque Romain Armand a converti un gros temps fort des Béarnais