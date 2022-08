Le petit guide du National 1 2022-23

Après la Ligue 2, puis la Ligue 1, c'est au tour de la troisième division française de reprendre ses droits ce vendredi. Cette saison, 18 clubs sont sur la ligne de départ d'une course semée d'embûches. Fin mai, six d'entre eux trépasseront en N2 quand seulement deux obtiendront le précieux sésame vers le monde professionnel. Focus sur les secrets du seul championnat qui ne vous lâchera pas mi-novembre.

Lens, pensionnaire de N1

On vous voit venir. Jeremain Lens est sur la pente descendante et a probablement encaissé un bon chèque (30.000 euros brut mensuels selon) pour se déplacer chaque vendredi soir à la Bombonera Fred-Aubert de Saint-Brieuc ou au Old Trafford René-Fenouillère d'Avranches. Mais quel pied ! L'ailier droit et international néerlandais (34 sélections, huit buts) de 34 ans pèse plus de 100 buts en pro et 75 rencontres européennes sous les couleurs du PSV Eindhoven, de Sunderland, du Fenerbahçe et du Beşiktaş. Bien loin de ces stades en fusion, il découvrira le National, le vrai, au stade Jean-Bouin, face à Martigues. Jeremain Lens, c'est un peu la truffe sur la pièce montée du mercato de Versailles, qui s'est offert Pierre-Yves Polomat, quelques pointures de Ligue 2 et d'autres joueurs rompus aux joutes du National. Bref, le nouveau Roi Soleil s'appelle Jeremain Lens et on a envie de s'enflammer : un joueur de National 1 sera peut-être à la Coupe du monde au Qatar cet hiver. A condition de perdre les 15 kilos ramenés de Turquie.

[ #Mercato ] - Le FC Versailles est heureux de vous annoncer l'arrivée du néerlandais Jeremain Lens. FC Versailles is verheugd de komst van de Nederlander Jeremain Lens aan te kondigen. FC Versailles is pleased to announce the arrival of Dutchman Jeremain Lens. #Welcome pic.twitter.com/xJnefV1ByH

Le Beaujolais pas si nouveau

— FC Versailles (@FCVersaillesOff) July 28, 2022Villefranche-Beaujolais ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com