Le Pérou barragiste, la Colombie et le Chili disent adiós au Mondial

Fin du suspense dans cette dernière journée de la zone Amsud : le Pérou conserve sa cinquième place de barragiste grâce à son solide succès face au Paraguay (2-0). Une victoire qui condamne dans le même temps la Colombie victorieuse au Venezuela (1-0) et le Chili, battu par l'Uruguay (2-0). Sinon, l'Argentine et l'Equateur partagent les points et le Brésil signe une nouvelle démonstration sous le signe du joga bonito.

Pérou 2-0 Paraguay

Venezuela 0-1 Colombie

À Lima, la donne était très simple pour le Pérou : une victoire contre le Paraguay et la bande de Ricardo Gareca validait son billet de barragiste dans l'optique de disputer un deuxième Mondial consécutif après l'épisode russe. Dès lors, Cristian Cueva a pris les commandes des opérations. D'une délicieuse ouverture extérieur pied droit, le numéro 10 des Incas a délivré un caviar à destination de son buteur Gianluca Lapadula. De sang froid, l'attaquant s'est infiltré dans l'espace laissé par la charnière centrale Alderete-Balbuena et a ouvert le score d'un tir poteau rentrant. Mais le Pérou a beau démarrer pied au plancher, le Paraguay a fait passer un frisson dans l'échine locale lorsque Sebastián Ferreira a trouvé le haut de la barre de Pedro Gallese (10). Mais au moment d'enfoncer le clou, le Pérou n'a pas fléchi. Yoshimar Yotún a repris le centre de Miguel Trauco pour doubler la miseet sans le poteau pour repousser la tête de Lapadula (45), le suspense était mort avant même la mi-temps. Imperméable dans le deuxième acte, le Pérou valide sa place de barragiste et attend le vainqueur du duel entre Emirats arabes unis et Australie pour connaître son adversaire.Espérer un Paraguay accrocheur face au Pérou et faire le travail en déplacement chez le…