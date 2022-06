Le Pays de Galles efface l'Ukraine et se qualifie pour le Mondial

Plus réaliste que l'Ukraine, le Pays de Galles a arraché ce dimanche son ticket pour la deuxième Coupe du monde de son histoire, 64 ans après. Plus joueuse, la Zbirna a buté sur un exceptionnel Wayne Hennessey qui a dégouté les attaquants ukrainiens.

Pays de Galles 1-0 Ukraine

Gareth Bale, évidemment

64 ans après, le Pays de Galles va donc retrouver les joies de disputer un Mondial. 64 ans après leur défaite 1-0 sur un but de Pelé en quart de finale, face au futur vainqueur brésilien, les Gallois vont enfin pouvoir chanteren préambule d'un match de Coupe du monde. Pour cela, ils ont dû sortir de bons, de très bons, Ukrainiens ce dimanche à Cardiff. Pourtant plus convaincante et séduisante dans le jeu, la sélection ukrainienne s'est heurtée à un excellent Hennessey, le grand homme de cette qualification avec Gareth Bale, évidemment, qui a été à l'origine du but.Contrairement à ce qu'ils avaient fait mercredi dernier à Glasgow, les Ukrainiens prennent directement le contrôle de la rencontre et ne se laissent pas acculer. Au contraire, ce sont eux qui mettent la pression. Zinchenko rivalise d'ingéniosité en propulsant un lointain coup-franc dans les buts d'Hennessey alors que personne n'est prêt. Pas même l'arbitre, qui n'avait pas donné son coup de sifflet et qui annule donc l'audace du joueur de Manchester City (3). Mais le décor est planté et lava copieusement rentrer dans le lard. Enfin, dans Hennessey. Le portier gallois est sollicité sur une frappe contrée mais vicieuse (9), puis remporte son face-à-face contre Yaremchuk (12). Les visiteurs dominent clairement leur sujet et Karavaev, s'il n'avait pas manqué sa reprise dans la surface, aurait pu récompenser cette belle entame (22).

????? Wales make their #FIFAWorldCup return for the first time since 1958! #WCQ |