"Le pay-per-view peut être avantageux pour le consommateur"

Dans son interview choc de mardi au Figaro, Maxime Saada (Canal+) a émis une possibilité : diffuser la Ligue 1 via un modèle de pay-per-view (match à la carte), le temps de sortir de la crise. Ainsi, Canal+ met la pression sur la LFP, et fait durer le suspense. Mais au fait, c'est quoi le "Pay-per-view" (PPV), exactement ? Maître de conférence à l'université de Paris Saclay et auteur d'une thèse sur les droits TV, Antoine Feuillet prend le temps d'expliquer le fonctionnement, les risques et les enjeux de ce mode de diffusion de demain.

"Souvent, quand on est fan d'une équipe, on ne regarde pas tous les matchs d'un championnat."

Ça correspond au paiement à l'unité d'un match de football, voire de certaines parties d'un match comme ça se fait en NBA avec des League Pass qui vous donnent le droit de regarder le dernier quart-temps. C'est une consommation du sport à la carte.Ça dépend des points de vue. Pour le consommateur, c'est du sur-mesure qui permet d'avoir une grande flexibilité. Un spectateur paierait moins, et seulement pour ce qu'il veut vraiment voir. Aujourd'hui, quand on s'abonne à Mediapro ou Canal+, on paye pour l'ensemble des matchs qu'ils diffusent, alors que, souvent, on est fan d'une équipe, et on ne regarde pas tous les matchs d'un championnat. Seuls les événements exceptionnels peuvent être assez chers, comme c'est le cas en boxe. Pour le consommateur, ça peut être avantageux en flexibilité et en coût. Donc c'est positif.Mais du point de vue des Ligues et des clubs, le PPV est plus risqué, voire dangereux. Son fonctionnement n'apporte aucune visibilité sur les revenus que vous allez en tirer sur un an ou deux ans, contrairement au système actuel d'appel d'offres qui donne 4 ans de visibilité économique aux clubs. Le modèle actuel est bien plus sécurisant sur le papier, même si actuellement, on traverse une crise historique. Pour compenser ce risque, il faudrait que le modèle PPV assure un paiement minimum aux clubs.