Le pass sanitaire va-t-il asphyxier le foot amateur ?

Après le retour du public en Ligue 1 et Ligue 2, une question taraudait le foot profond, celui des AS et des FC de France et de Navarre : comment le pass sanitaire allait-il s'appliquer dans leur vie quotidienne, aussi bien pour les entraînements que lors des compétitions sensées enfin reprendre (et se finir) ? La réponse est tombée du haut d'une FFF déjà en pleine crise après les éliminations précoces de l'Euro et des JO. De fait, le contrôle s'imposera de manière extrêmement stricte et pesante. On se demande désormais la faisabilité de ce qui est demandé à près de 15 000 clubs, et quel dégât ces nouvelles contraintes vont produire, notamment sur des bénévoles plutôt découragés après deux saisons quasi-blanches.

Des clubs épuisés

Le communiqué du 31 juillet de la FFF ne cache pas le malaise et anticipe les soupirs :Dans un pays où des manifs anti-pass de plus en plus massives, et parfois radicales, s'organisent chaque semaine, la décision de la première fédération sportive, avec ses 2 millions d'adhérent-es partout dans l'Hexagone et dans tous les échelons de la société, a forcément une portée qui va au-delà du simple respect des consignes du Ministère et de la loi. Donc. En outre, il sera exigé auprès des plus de 12 ans, pour l'instant les gamin-es des catégories inférieures en sont dispensé-es. Voilà pour le formalisme réglementaire.Bien sûr, personne ne conteste le besoin de juguler la pandémie, surtout avec la quatrième vague qui se profile dans la traînée de poudre virale du nouveau variant delta. Toutefois, la manière dont le pass sanitaire est instauré et la façon dont il doit être appliqué, notamment son périmètre et les sanctions prévues, soulèvent de nombreuses questions, par exemple en terme de respect de libertés publiques (dont Lire la suite de l'article sur SoFoot.com