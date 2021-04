Le Paris Saint-Germain se sort du piège de Saint-Étienne

Encore mené à la 78e minute par Saint-Étienne qui a ensuite égalisé dans le temps additionnel, le Paris Saint-Germain s'en est sorti à l'arraché grâce à un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Mauro Icardi à la dernière seconde lors de la 33e journée de Ligue 1. Une victoire complètement dingue, qui permet au champion en titre de revenir sur Lille (un point de retard).

Paris Saint-Germain 3-2 Saint-Étienne

Quand poteau rime avec 0-0

Cinq buts inscrits en l'espace de dix-sept minutes. Soit un ratio de plus d'un but toutes les trois minutes et demies. Deux réalisations marquées dans le temps additionnel dans Deux égalisations. Quatre scoreurs différents. Alors que le score de ce Paris Saint-Germain-Saint-Étienne dominical comptant pour la 33journée de Ligue 1 restait encore ancré à 0-0 à la 77minute, la rencontre est tombé dans la folie. Avec, au bout du compte, une victoire importantissime pour les gars de Pochettino qui rattrapent Lille en tête du classement (un point de retard). Mais bon sang, que les téléspectateurs ont eu raison de rester jusqu'au coup de sifflet final...Voir le PSG ne cadrer qu'une seule petite frappe en une mi-temps entière, ce n'est pas fréquent. C'est pourtant ce qu'il se passe au Parc des Princes face à Sainté, qui laisse la balle aux favoris (plus de 68% de possession). Cette tentative intervenant après la demi-heure de jeu est l'œuvre de Rafinha, titulaire d'entrée, qui voit Green s'interposer. Mais si les Parisiens ont du mal à se mettre dans le bain quelques jours après leur qualification en demi-finales de Ligue des champions contre le Bayern Munich, cela ne signifie pas qu'ils ne se procurent aucune Lire la suite de l'article sur SoFoot.com