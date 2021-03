Le Paris Saint-Germain se fait renverser et déplumer par Nantes

Alors qu'il aurait pu s'emparer du trône de la Ligue 1 en cas de succès, le Paris Saint-Germain s'est incliné face au FC Nantes (1-2) au Parc des Princes. Après une seconde période indigeste, durant laquelle le champion en titre s'est fait renverser malgré son ouverture du score avant la pause.

PSG 1-2 Nantes

Allô, la VAR ?

Dans une course pour le titre, jouer en dernier permet de connaître le résultat des concurrents à l'avance. En l'occurrence, le Paris Saint-Germain a débarqué sur la pelouse du Parc des Princes en sachant qu'une victoire leur permettrait de choper la première place de Ligue 1 avec les matchs nuls de Lille à Monaco (0-0) et de Lyon à Reims (1-1). Sauf que jouer en dernier ajoute, inévitablement, une pression supplémentaire. Et visiblement, les hommes de Mauricio Pochettino ne l'ont pas supportée puisqu'ils se sont inclinés dans leur antre face au FC Nantes (1-2) pour la première fois depuis 2002.Très peu utilisé depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, Rafinha a pourtant vu le technicien argentin lui offrir une titularisation au poste de numéro 10 derrière Kylian Mbappé, permettant ainsi à Marco Verratti de reculer d'un cran. Une tactique qui permet aux Parisiens de confisquer un cuir qui vagabonde de gauche à droite, au gré du Brésilien et de l'Italien. Problème, la défense à cinq des Nantais empêchent les potes de Kylian Mbappé d'entrer dans la surface. Résultat, Ángel Di María et Rafinha s'essayent de loin. Mais Alban Lafont est à la parade (11et 40). En face, les hommes d'Antoine Kombouaré font le dos rond dans un premier temps. Avant que Kolo Muani ne profite d'une erreur de Marquinhos pour pénétrer dans la surface, et pour s'écrouler au contact de Presnel Kimpembe. Penalty ? Oui, pour les joueurs et les téléspectateurs. Non, pour l'arbitre