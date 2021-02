Le Paris Saint-Germain élimine Caen en Coupe de France

Grâce à un but de Moise Kean dans le second acte après une première période sans folie, Paris a éliminé Caen pour se qualifier en seizièmes de Coupe de France. Une victoire sérieuse sur la plus courte des marges satisfaisante pour Mauricio Pochettino, qui a cependant vu Neymar sortir sur blessure alors que la Ligue des champions et Barcelone se dressent dans une semaine.

Caen 0-1 Paris Saint-Germain

Équipe bis et moteur diesel

Le job, toujours le job, rien que le job. Faire le travail, assurer le taf et passer au suivant. Telle est actuellement la mission du Paris Saint-Germain, qui enchaîne les rencontres et les compétitions (presque) sans s'arrêter de gagner. Certains croyaient - ou espéraient - qu'un 32de finale de Coupe de France, coincé entre deux journées de Ligue 1 et programmé une semaine avant une reprise fondamentale de Ligue des champions contre Barcelone, allait venir à bout de sa motivation ? Que dalle : en bons professionnels, les soldats de Pochettino ont su se montrer concentrés et patients pour écarter tranquillement un Caen qui n'a pourtant pas démérité. De l'observation en première période, quelques accélérations ponctuées d'un but de Moise Kean en seconde et voilà le lauréat 2020 qualifié en seizièmes afin de continuer à défendre son trophée. Objectif rempli, place au prochain.Sans Mbappé, Marquinhos ou Verratti. Mais avec Neymar, Kean ou encore Florenzi. À Caen, Paris se déplace muni d'un onze remanié qui doit rapidement faire sauter le verrou normand sur le papier. Sauf qu'entre la théorie et la pratique, il y a un pas que les favoris du soir ne parviennent pas à franchir. Face à un adversaire aussi déterminé que discipliné derrière, qualités qui doivent faire plaisir à Dupraz, le champion de France a un mal fou à se créer des occasions devant une défense qui l'attend en position Lire la suite de l'article sur SoFoot.com