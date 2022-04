Le Paris Saint-Germain colle un set à Clermont

Portés par leur trio offensif en pleine forme (trois passes décisives pour Lionel Messi, un triplé pour Neymar et un autre pour Kylian Mbappé), le Paris Saint-Germain a explosé Clermont sur un score de tennis.

Clermont 1-6 Paris Saint-Germain

L'espoir d'une remontada française...

S'ils n'ont pas de concurrence avec les autres clubs de Ligue 1, les joueurs du Paris Saint-Germain peuvent au moins s'amuser à se bagarrer entre eux. Chacun d'eux en essayant de marquer plus de buts ou de réaliser plus de passes décisives que son pote, par exemple. C'est un peu ce qu'il s'est passé à Clermont, lors de la 31journée de championnat. Très large vainqueur d'Auvergnats trop friables derrière, le leader a en effet passé sa soirée à compter les réalisations et lesde ses trois attaquants. Les résultats finaux ? Messi : trois passes. Neymar : trois, une passe. Mbappé : trois, une passe et une péno provoqué.Que dire, si ce n'est que le PSG n'a pas vraiment envie de passer la soirée en compagnie du suspense ? Capturant le ballon d'entrée et multipliant les passes, les visiteurs font rapidement tourner en bourrique les Clermontois. Très vite, Messi trouve ainsi Neymar pour la frappe croisée gagnante du Brésilien. Ouverture du score validée par la VAR, 1-0 et le chrono indique... six minutes de jeu, à peine. Jaloux, le grand bonhomme de la capitale l'imite donc un minuscule quart d'heure plus tard : de nouveau servi par Messi, Mbappé trompe lui aussi Desmas d'une demi-volée anéantissant déjà tous les espoirs du promu. Enfin, pas complètement tous. Car avant la pause, Dossou relance finalement des locaux jusque-là étouffés en profitant d'un centre de Khaoui. De son côté, Desmas empêche le doublé de Neymar pour rejoindre les vestiaires avec un seul but de retard au compteur.