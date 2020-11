Le Paris Saint-Germain a été sacrément nul contre Leipzig, mais...

Insupportable voire parfois ridicule pendant 90 minutes, le Paris Saint-Germain n'a quasiment rien montré face à un Leipzig bien plus sexy. Mais le club français a gagné alors qu'il était dans un mauvais soir, et reprend l'avantage sur les Allemands pour une qualification en huitièmes de finale. Ce qui laisse, au moins, quelques motifs d'espoir.

Paris plaque Leipzig sans briller

Qu'importe le ballon, pourvu qu'il y ait la liesse

Décevantes, ridicules, insupportables, nullissimes, détestables, atroces, horribles, exaspérantes, imbuvables, épouvantables, mauvaises, brouillonnes, affligeantes... Difficile de trouver le meilleur terme pour qualifier, ce mardi soir, les partitions des joueurs parisiens lors de leur duel à domicile face à Leipzig pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions. Car après leur mièvre performance, l'avis devrait être largement partagé : le Paris Saint-Germain n'a quasiment rien montré au Parc des Princes. Dix premières minutes sérieuses, une provocation d'Ángel Di María, un penalty de Neymar pour l'ouverture du score, un bloc bas relativement solide (et encore...) pour protéger les cages de Keylor Navas... et puis c'est tout, ou presque.Du coup, les supporters peuvent rager. Car même s'ils n'ont pas dépensé d'argent pour payer un billet de stade, ces mêmes fans ont inutilement consommé de l'électricité pour pouvoir contempler ce triste spectacle devant leur écran. Physiquement inférieurs à des adversaires bien plus séduisants, les hommes de la capitale ont (volontairement ?) laissé le ballon aux Allemands (38% de possession, moins de 400 passes contre plus de 600) et se sont contentés de filer la balle à Neymar tout en comptant sur le pouvoir d'accélération de Kylian Mbappé. Ou comment tomber dans sa propre caricature de formation coupée en deux, et donner à manger à tous ses détracteurs en affichant ostensiblement ses principaux défauts aux yeux de l'Europe entière.Reste qu'un jour sans, puisque c'est peut-être ce dont il s'agit, peut arriver. Et qu'au terme de ces 90 minutes désespérantes, le PSG a doublé Leipzig grâce à une meilleure différence de buts (les deux formations se trouvent à égalité de points, trois unités derrière Manchester United) pour s'emparer de la deuxième place du groupe. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com