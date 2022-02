Le Paris FC rejoint sur le fil, Nîmes enfonce Grenoble, Nancy y croit toujours

Rejoint dans les dernières minutes à Guingamp, le Paris FC a manqué l'occasion de prendre provisoirement la première place de cette Ligue 2, tandis qu'Auxerre s'est rapproché du podium en s'imposant à Niort. Dans le bas de tableau, Nancy a pris le meilleur sur Dunkerque, alors que Grenoble s'est sabordé à Nîmes.

SC Bastia 0-0 Dijon

Quevilly-Rouen 1-1 Valenciennes

Clairement pas le duel le plus animé de la soirée, et à l'arrivée le seul score nul et vierge. La formation de Régis Brouard a pourtant tenté, notamment en première période, mais sans pouvoir surfer sur sa victoire dans la semaine face à Niort. Plus mordant après la pause, Dijon aurait pu réussir le gros coup, mais Placide s'est interposé devant Le Bihan, avant de voir Dobre échouer sur le poteau.Un partout, la balle au centre. Choc de mal classés du côté de Quevilly, où Valenciennes prend les devants en premier grâce à la finition de Bonnet. Debuchy manque ensuite le break sur corner avant de s'en mordre les doigts au moment où Masson commet l'irréparable, perdant le cuir dans sa surface pour permettre à Diaby d'égaliser tranquillement. Le deuxième acte est plus fermé entre deux équipes en grand besoin de points, Lecoeuche manquant l'opportunité d'offrir trois points aux Nordistes.