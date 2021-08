information fournie par So Foot • 28/08/2021 à 21:17

Le Paris FC et Sochaux jubilent, Dijon et Nancy patinent

De nouveau battus par Auxerre (4-1) et Pau (2-0), Nancy et Dijon continuent leur chemin de croix et restent englués dans les méandres du classement. Tout en haut, les sourires sont de mises pour le Paris FC et Sochaux, sur le podium après leurs victoires face à QRM (1-0) et Grenoble (1-0).

Quevilly-Rouen Métropole 0-1 Paris FC

Sochaux 1-0 Grenoble

Le Paris FC a su être patient. En supériorité numérique pendant plus d'une heure après l'exclusion de Till Cissokho, les hommes de Thierry Laurey ont longtemps buté sur le verrou de QRM, avant de trouver la lumière grâce à Morgan Guilavogui, à l'affût après une mine de Moustapha Name sur la barre. Malgré douze jours sans match (la rencontre face à l'AC Ajaccio a été reportée en raison des cas de Covid dans les rangs corses), le PFC reprend sa marche en avant et se replace trois points derrière Toulouse, toujours leader après sa victoire face à Valenciennes.Sans faire de bruit, Sochaux continue tranquillement son chemin. Les hommes d'Omar Daf ont remporté leur quatrième succès de la saison face à Grenoble. Une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com