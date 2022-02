Le Paris FC et Sochaux assurent, Ajaccio cale

La 24e journée de Ligue 2 a rendu un premier verdict plein d'enseignements : le Paris FC et Sochaux ont ainsi gardé leurs excellentes dynamiques ont assurant les deuxième et troisième places à l'inverse d'une équipe d'Ajaccio, battue sur son terrain par le trouble-fête guingampais et désormais à la lutte pour retrouver le podium.

Caen 4-0 Nîmes

Ajaccio 0-1 Guingamp

Le Caen des vainqueurs. En quête de revanche en cette deuxième partie de saison, Malherbe n'a fait qu'une bouchée de Crocos bien timides. Trouvé devant les buts par Ali Abdi, Nuno da Costa a lancé les festivités, suivi d'un bouillant Alexandre Mendy. Le Bissaoguinéen, seul au second poteau, bénéficie d'abord de l'excellent rush de Caleb Zady Serypuis se justifie lui-même sur penalty à la suite d'un accrochage de Moustapha Mbow, expulsé dans la foulée. Abdi, altruiste jusque-là, clôt le bal d'une reprise bien placée. Les Normands prennent un peu d'air.Deux expulsions, un but : service minimum. Dans une rencontre fermée, l'AC Ajaccio a perdu trois points précieux dans sa course à la promotion. La faute à l'expulsion de Gaëtan Courtet en entame de match (10) et au face-à-face remporté par Jérémy Livolant, donnant un succès probant…