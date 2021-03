Le pari d'Aulas : les joueurs de l'OL actionnaire de leur club

La crise actuelle étant particulièrement douloureuse pour l'économie du football, la plupart des clubs de Ligue 1 tentent de mettre en place des plans de baisse des salaires afin de réduire la voilure. Certains ont réussi, d'autres non. Quant à l'OL, la parade a été trouvée : faire des joueurs des actionnaires. Mais il n'est pas certain que cette technique fonctionne.

Il faut sauver le soldat Ligue 1

Les joueurs de l'OL, les nouveaux traders de la City ?

Depuis le mois de mars 2020, les pertes des clubs français se cumulent à plus de 800 millions d'euros. Un rapport récent de la DNCG, dévoilé par la presse, parle d'une chute de 1,3 milliard d'euros sur toute l'année civile 2020. L'épidémie de coronavirus a été catastrophique pour le football professionnel français. Ajoutez à cela l'échec de Téléfoot la chaîne et le ralentissement de l'économie, et vous obtenez un véritable cataclysme en Ligue 1. Il faut donc trouver des solutions, et vite.D'un côté, la Ligue réfléchit à une modification des compétitions, avec, pourquoi pas, un championnat à 18 clubs, afin de, et à la création d'une société commerciale chargée de redynamiser la valorisation des droits TV, en baisse de 41% depuis février dernier. Du côté des clubs, les solutions ne sont pas nombreuses. La principale reste l'outil salarial : pour réduire les dépenses, il faut baisser la part principale, la masse salariale. En moyenne, elle représente 55% des dépenses des équipes professionnelles, selon le dernier rapport de la DNCG, sur la saison 2018-2019. Et il n'est pas dit que cette part ait augmentée l'année dernière, avec l'espérance de gains supplémentaires grâce au mirage Mediapro.Depuis, plus de revenus billetterie, des revenus commerciaux en chute libre, tant du côté des sponsors que du merchandising et du marketing, et des recettes droits TV fondues comme neige au soleil. En revanche, les salaires restent les mêmes, avec un salaire médian estimé à 34 000 euros par mois en Ligue 1. L'UNFP, le syndicat des joueurs, en janvier dernier, avait proposé la mise en place de négociation individuelle, intra-clubs, et d'assurer un suivi et une négociation équilibrée. Des accords de branches ou des accords-cadres* étant malheureusement restés impossibles.À cette proposition, seuls Reims, Angers et Montpellier, en Ligue