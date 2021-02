Le Parc aux Princes

Confronté à un mur monégasque, le PSG marque le pas dans la course au titre en Ligue 1 (0-2). Tout le contraire de l'AS Monaco qui se relance dans la course à la qualification en C1, si ce n'est plus à la vue de sa copie collective du soir.

Paris Saint-Germain 0-2 AS Monaco

Diop, ne pique pas les yeux

Le réveil après un rêve est parfois difficile, même pour le Paris Saint-Germain. Quatre jours après sa démonstration de force à Barcelone, le PSG s'est pris les pieds dans un tapis que l'AS Monaco avait décidé de parsemer d'embûches. Un but concédé par période, aucun marqué : la défaite contre des Monégasques disciplinés ne souffre d'aucune contestation. Aussi, les chiffres ne mentent pas lors des grandes échéances de cette Ligue 1. Si le club de la capitale avait gagné six de ses sept dernières journées de championnat, le champion de France en titre n'avait remporté aucun de ces trois matchs contre les membres actuels du top 4 (deux défaites et un nul). Voilà désormais un troisième revers pour Paris contre un adversaire direct dans la course au titre. Après les étoiles de la C1, voilà le retour sur Terre.Au Parc des Princes, Monaco ne vient pas pour du tourisme et sait qu'un résultat autre qu'une victoire hypothéquerait ses chances de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Invaincu sur ses dix dernières journées de Ligue 1 (meilleure série en cours pour un club dans cette Ligue 1 2020-2021), les Asémistes ont des idées pour déstabiliser le PSG et les mettent en place. Grâce à un mouvement collectif de qualité, Kevin Volland centre pour Ruben Aguilar au second poteau. L'international tricolore la joue collective et remise de la tête pour Sofiane Diop, suffisamment habile pour fusiller Keylor Navas à bout portant d'un coup de casque. Malgré le climat plutôt doux, un courant d'air frais traverse