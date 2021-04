Le nouveau parcours du combattant de Tiger Woods

À 45 ans, le plus célèbre des joueurs de golf a connu en février dernier un accident qui le met hors des circuits. crédit photo : Shutterstock

La carrière d'un des athlètes les plus célèbres de la planète a-t-elle pris fin lors de son accident sur une route du sud de la Californie ? Nul ne le sait. Une chose est sûre, Tiger Woods va vivre une longue et douloureuse période de rééducation. Tout au long de sa carrière, il s'est toujours remis de ses pires blessures. Souhaitons qu'une fois encore il renaisse de ses cendres.

Tiger Woods, le phénix du golf

Vainqueur de 82 tournois du circuit américain de golf, Tiger Woods est un monstre sacré. Le 23 février, il a subi de graves blessures à la jambe lors d'un accident de voiture près de Los Angeles. Tiger Woods venait d'être opéré du dos pour la cinquième fois et n'était pas certain de pouvoir disputer les Masters en avril. Cet accident le met hors circuit pour au moins une année. Cependant quand on prend connaissance de la liste des blessures qui ont parsemées sa carrière, on ne peut que croire en ses capacités de récupération.

En décembre 2008, Woods s'est déchiré le tendon d'Achille sans pour autant arrêter la compétition. En 2013, lors de la dernière manche du Barclays, il souffrait tellement de spasmes dans le dos qu'il avait dû s'appuyer sur son putter pour sortir sa balle du trou. Il réussit quand même à terminer un coup derrière le vainqueur, Adam Scott. Entre 2015 et 2017, il a subi quatre opérations du dos. Après avoir songé à abandonner la compétition, Woods est revenu sur les Green et est sorti vainqueur au Master 2019. Ses genoux l'ont fait souffrir à plusieurs reprises. Citons sa rupture du ligament croisé du genou gauche en 2017. Il a choisi de ne pas subir de chirurgie et a remporté quatre autres tournois du PGA Tour cette année-là. Le cou et les épaules l'ont aussi handicapé à plusieurs reprises et pourtant cela ne l'a pas empêché d'être un des plus grands golfeurs de tous les temps.

L'accident du 23 février 2021

Le 23 février à l'aube, Woods a perdu le contrôle de son SUV et a effectué plusieurs tonneaux sur une route pentue et propice aux accidents à Rancho Palos Verdes. À leur arrivée sur place, les secours ont constaté de sérieux dégâts sur le véhicule. La star du golf était consciente et gardait son calme. Les pompiers ont dû utiliser un outil spécialisé et une hache pour désincarcérer le golfeur. Il a ensuite été évacué vers le centre de traumatologie Harbor-UCLA, situé au sud de Los Angeles. Il y a été longuement opéré notamment pour de multiples fractures ouvertes à la jambe droite ayant nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville. Trois jours après son opération, il a été transféré dans un centre spécialisé pour poursuivre ses soins orthopédiques et commencer sa convalescence.

Le début de son plus long parcours

Le 17 mars, Tiger Woods annonçait sur son twitter: «Je suis heureux d'annoncer que je suis rentré à la maison et que j'y continue ma convalescence. Je suis tellement reconnaissant pour les nombreux soutiens et encouragements reçus au cours des dernières semaines». Il n'a pas oublié de remercier l'équipe médicale et de démontrer son moral d'acier: «Merci aux incroyables chirurgiens, médecins, infirmières et personnels des centres médicaux Harbor-UCLA et Cedars-Sinaï, vous avez tous pris grand soin de moi et je ne saurais trop vous remercier. Je vais me rétablir à la maison et m'efforcer de redevenir plus fort chaque jour». Selon le docteur OZ, un spécialiste émérite et célèbre médecin aux États-Unis, Woods devrait se rétablir complètement d'ici un an. «Il a subi de nombreuses chirurgies et a rebondi quand personne ne pensait qu'il le pouvait», a-t-il noté. Il a même ajouté: «Cet homme peut faire ce que personne d'autre ne peut faire. Donc, avec la force de son esprit et de son courage, je pense qu'il reviendra et je pense qu'il le fera à toute vitesse». Tout le monde ne partage pas cet optimisme dans le monde du golf on souhaite y adhérer.