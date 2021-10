Le nouveau joyau de l'Espagne s'appelle Gavi

Auteur d'un brillant Final Four de Ligue des nations, et ce malgré la défaite de l'Espagne en finale face à la France (1-2), Gavi s'est fait un nom sur la scène internationale. Le symbole idéal d'une nouvelle génération de footballeurs espagnols prêts à reprendre le flambeau de leurs glorieux prédécesseurs.

Une création originale, La Masia

Gavi,

Un contrôle orienté suivi d'un râteau pour éliminer Antoine Griezmann. Cette seule action suffit à résumer ce qu'est Pablo Martín Páez Gavira dit "Gavi". Un ado au style de jeu épuré et à la qualité technique au-dessus de la moyenne, symbole de cette nouvelle Espagne version Luis Enrique : jeune et surdouée. Car même sia chuté aux portes de l'ivresse à l'Euro d'abord puis face à la France en finale de Ligue des nations ce dimanche, son avenir s'annonce radieux. Forcément, Gavi n'y est pas étranger.Le 1er octobre dernier, l'annonce n'a échappé personne. Au milieu du groupe habituel de l'escouade espagnole retenu pour la phase finale de la Ligue des nations est apparu Gavi, 17 ans. Une surprise d'envergure pour les suiveurs de la sélection espagnole, curieux de découvrir le nouveau milieu de terrain du FC Barcelone. Les sept apparitions du sévillan de naissance semblent ainsi avoir convaincu Enrique, jamais en manque d'imagination au moment de renouveler son effectif. Le pedigree de cette nouvelle étoile filante ? Né en 2004, Gavi peut s'enorgueillir d'avoir connu le luxe de la formation Pyrénées. Lancé au sein de l'école du Betis, le natif de Los Palacios y Villafranca parachève son apprentissage à La Masia.Six ans de progression dans toutes les catégories de jeunes avant la découverte du grand bain en cette campagne 2021-2022. Lancé par Ronald Koeman au même titre Nico Gonzálezet Alejandro Balde, Gavi a ainsi entamé le nouveau cycle générationnel du Barça. Ses facilités techniques sont flagrantes et lui permettent très vite d'intégrer une rotation barcelonaise en reconstruction totale. Jamais éloigné de la sphère catalane - que beaucoup lui reprochent par ailleurs - le sélectionneur Enrique s'est donc "logiquement" jeté sur le phénomène annoncé pour favoriser l'éclosion d'une nouvelle génération de footballeurs millennials. Après Pedri et Yeremi Pino notamment, le pari est gagnant.