Le nouveau fair-play financier, une aubaine pour le PSG

C'était annoncé depuis quelque temps, c'est dorénavant officiel : le fair-play financier fait peau neuve. Et avec cette nouvelle version, une bien plus grande liberté offerte aux clubs de dépenser toujours et encore plus. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui se démène pour faire prolonger sa star Kylian Mbappé.

Abandon des sanctions sportives

Une nouvelle version allégée en faveur du PSG

À partir de juin prochain, ce sera portes ouvertes sur le marché des transferts européen. L'UEFA a présenté jeudi sa nouvelle version du fair-play financier. Dites adieu au contrôle comptable et à l'interdiction de dépenser plus que ce que vous gagnez. Faites place à plus de liberté et moins de frein. En gros, les clubs, qui ont tous souffert de la crise sanitaire, pourront dépenser autant qu'ils le souhaitent à la seule condition de respecter un plafond sur leur budget total.Dès la saison prochaine, les salaires, indemnités de transfert et commissions d'agent ne pourront pas dépasser les 90% du budget. Puis progressivement, afin de permettre aux clubs de s'adapter et de mettre à jour leur contrat, ce seuil baissera à 80% en 2024-2025 puis à 70% en 2025-2026. Autrement dit, ils vont avoir encore trois ans avant de subir ce plafond symbolique. Autre point d'accroche, la possibilité d'endettement, si elle était couverte par l'actionnaire, est doublée sur trois ans. De 30 millions d'euros jusqu'à aujourd'hui, elle passera à 60 millions d'euros.Dernier point important, et non des moindres, les sanctions sportives sont abandonnées. Plus de risque de se faire exclure de la Ligue des champions ou de ne pouvoir inscrire que 22 joueurs au lieu de 25, voire d'être interdit de transfert. À présent, il s'agira de payer si vous voulez dépasser. Une simple amende sera imposée, une, dont les montants récoltés seront ensuite redistribués aux clubs sains, en équilibre, qui respecteront les nouvelles règles.Clairement, en étudiant cette mise à jour, on se rend compte à quel point elle va servir le Paris Saint-Germain, qui se démène actuellement pour faire prolonger Kylian Mbappé, quitte à faire exploser la facture. Certains parleraient même d'un contrat colossal assorti d'une prime à la signature de 150 millions d'euros. Autrefois, nous aurions dit impossible. L'Instance de contrôle financier des clubs aurait trouvé son mot à dire et aurait empêché l'équipe parisienne de dépenser autant, surtout après avoir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com