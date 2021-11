Le nouveau défi de Samuel Eto'o

Samuel Eto'o a officiellement déposé sa candidature à l'élection à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) le mercredi 17 novembre, en vue du scrutin du 11 décembre. L'ancien capitaine des Lions Indomptables, qui bénéficie d'un important soutien populaire et médiatique, est déterminé à aller jusqu'au bout, malgré les tentatives de l'actuel président pour l'inciter à se retirer.

Tentative foireuse à Kinshasa

Kinshasa était le dimanche 14 novembredu football africain, à l'occasion du match décisif entre la RD Congo et le Bénin, comptant pour la 6journée du deuxième des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Dans l'immense Stade des Martyrs (80 000 places) quasiment vide à cause du huis-clos imposé par la situation sanitaire, le spectacle était d'abord sur le terrain. Les Béninois ont été battus (0-2), notamment en raison d'un penalty lunaire accordé aux Congolais. Le spectacle était aussi dans les tribunes, avec les présences de Félix Tshisekedi, le chef de l'État congolais, entouré du Suisso-Congolais Véron Mosengo-Omba, le Secrétaire général de la Confédération Africaine de Football (CAF), Samuel Eto'o et Seidou Mbombo Njoya, l'actuel président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT).Un peu plus tard dans la journée, une rencontre censée être beaucoup plus discrète s'est tenue dans la tentaculaire capitale de la RDC, à l'initiative de Mosengo-Omba et de Mathias Gratsform, le Secrétaire général de la FIFA, opportunément présent à Kinshasa. Pas pour débriefer le match entre les Léopards et les Ecureuils, mais pour tenter de rapprocher Eto'o et Njoya. Le second, qui n'a pas encore officialisé sa candidature à un second mandat, a proposé au premier de retirer sa candidature, en échange d'un poste de vice-président. "", explique, en off, un des membres de la team Eto'o.Cette ultime tentative de rapprocher les deux hommes est intervenue trois jours avant que Samuel Eto'o (40 ans, 118 sélections, 56 buts) ne dépose sa candidature au siège de la FECAFOOT, mercredi à Yaoundé. L'ancien buteur du FC Barcelone avait annoncé son intention de briguer la présidence le 22 septembre dernier. Lorsqu'il s'est pointé devant les locaux de l'instance Lire la suite de l'article sur SoFoot.com