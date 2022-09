Le nouveau coup de Tel

À trois mois du Mondial au Qatar, chaque match compte pour les internationaux français et potentiels membres de la liste de Didier Deschamps. Et ce week-end, c'est Mathys Tel qui a pris le combiné. Après s'être révélé au Stade rennais et avoir été transféré au Bayern Munich, l'attaquant de dix-sept ans a battu un nouveau record en inscrivant son premier but avec les Bavarois. De quoi envisager un joli destin pour l'espoir, que ce soit en Allemagne ou avec la France.

Plus facile au Bayern Munich qu'au Stade rennais

Une course vers l'avant pour rejoindre la surface de réparation, un centre en retrait d'Alphonso Davies pour le mettre dans les meilleurs conditions possibles et une frappe sereine du gauche pour tromper Florian Müller : voilà les trois étapes nécessaires à Mathys Tel pour marquer à la fois l'histoire du Bayern Munich et son tout premier but avec les Bavarois, en championnat. Contre Stuttgart ce samedi, à l'occasion de la sixième journée de Bundesliga, l'ancien du Stade rennais recruté pour près de 30 millions d'euros a ainsi trouvé le chemin des filets en ouvrant le score à la demi-heure de jeu.Pas assez pour offrir la victoire au siens, qui ont concédé le match nul en raison d'un penalty de Serhou Guirassy concédé dans le temps additionnel, mais suffisant pour établir un record d'envergure : âgé de dix-sept ans et 136 jours, l'attaquant est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de son club en championnat (devant Jamal Musiala, dix-sept piges et 205 jours). Après avoir déjà été le plus jeune de l'histoire de son club à être titularisé dans cette même compétition. Et après avoir déjà été le plus jeune de son club à marquer en coupe. C'était le 31 août 2022 d'un exploit personnel contre le Viktoria Cologne, pour un large succès (5-0) et une qualification facile. Il y a pire, comme début d'aventure allemande.Jamais titularisé chez les professionnels et jamais buteur non plus lorsqu'il évoluait encore en Bretagne, Tel fait donc déjà mieux qu'en France alors qu'il a traversé les frontières il y a à peine un mois et demi. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Hasan Salihamidžić, le directeur sportif n'y allant pas par quatre chemins pour décrire sa…