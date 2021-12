Le Napoli élimine Leicester, la Real Sociedad cartonne le PSV

Grand bénéficiaire des errements défensifs de Leicester, le Napoli s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue Europa au terme d'un festival offensif (3-2). Dans le même temps, le Spartak Moscou a à la fois dominé son sujet à Varsovie tout en ayant un coup de chaud dans les arrêts de jeu (1-0), pour mieux finir devant les Partenopei. Le PSV, s'est lui pris les pieds dans le tapis à San Sebastián, face à la Real Sociedad (0-3), et se retrouve reversé en Ligue Europa Conférence.

Ils étaient tous en position de se qualifier directement pour les huitièmes de finale ou les barrages, dans ce groupe C. Et à ce petit jeu, les heureux élus se nomment Napoli (second) et le Spartak Moscou (premier). Dans le duel de feu, mais sous la grêle entre le Napoli et Leicester, ce sont lesqui ont pris le dessus, portés par un doublé de leur petit prince macédonien Elif Elmas (24et 53), qui a, comme Adam Ounas d'entrée (4), profité des erreurs techniques et de placement enfantines des. Mention spéciale, tout de même, à Kiernan Dewsbury-Hall, auteur d'une reprise pure pour l'honneur (33). Pendant que Jonny Evans et Çağlar Söyüncü prenaient l'eau aux pieds du Vésuve, le Legia Varsovie, relégable en Ekstraklasa, n'aura roulé sur personne. La faute à une foultitude d'imprécisions contre un Spartak Moscou en mode Europe, pour confirmer son succès face au Napoli. C'est Zelimkhan Bakaev qui a profité de la sortie aux fraises de Boruc pour enrouler pied gauche (17) et ainsi reverser Leicester en Ligue Europa Conférence, tout en forçant la bande à Spalletti à passer par des barrages. Le peuple rouge et blanc pourra toutefois payer un séjour aux Seychelles à Aleksandr Selikhov, impérial alors qu'il n'a eu qu'un arrêt à faire : devant Tomáš Pekhart, sur penalty, au bout du temps additionnel (90+8).

Allez pour ceux qui demandent la traduction la voici : "Roulez sur ces p*tes" https://t.co/MB5dFCgcIX

— ????? & ????? (@FootPolak) December 9, 2021Dans le groupe D, l'Eintracht Francfort a assuré le premier spot qualificatif pour les huitièmes en glanant un nulau Şükrü Saracoğlu de Fenerbahçe, qui termine de son côté troisième. Les Turcs ne pouvaient de toute façon pas espérer mieux, car malgré sa défaite sur la pelouse de l'Antwerp, l'Olympiakós de Mathieu Valbuena et Yann M'Vila était déjà assuré de disputer les barrages. À Anoeta, le PSV n'avait besoin que d'un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com