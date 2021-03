Le Napoli croque la Roma

Après l'AC Milan le week-end précédent, le Napoli a battu un nouveau concurrent direct dans la course à l'Europe (0-2). Cette fois-ci, c'est une Roma statique et apathique qui s'est fait manger par les Partenopei de Dries Mertens, auteur de son centième but en Serie A.

AS Roma 0-2 Napoli

Duo de têtes sauce napolitaine

Vivement la Vieille

Déjà meilleur buteur de l'histoire du Napoli, Dries Mertens a encore fait des siennes ce dimanche soir. D'abord en transformant un coup franc malicieux, puis en faisant rapidement le break de la tête, inscrivant ainsi le dixième doublé de sa carrière en Serie A, mais aussi et surtout son centième pion dans le championnat italien. Une performance individuelle à la hauteur du jeu collectif proposé par les, largement au-dessus de l'AS Roma, une nouvelle fois.Toujours privés de Jordan Veretout et Henrik Mkhitaryan, lessont dominés dès les premières minutes de jeu. Logique tant ils sont apathiques dans leur pressing, et beaucoup trop statiques lorsqu'ils récupèrent le cuir. Pourtant, ce sont bien eux qui se créent la première occasion de la rencontre, via Edin Džeko, dont la frappe du gauche est trop molle (16). Pas de quoi faire douter les gars de Gattuso qui, un peu trop faciles et pas assez précis dans le dernier geste, s'en remettent à Dries Mertens, dont le coup franc vient chatouiller le petit filet opposé de Pau López. Au lieu de créer un électrochoc dans les rangs de la Roma, ce but va réveiller le collectif napolitain, et sur une longue diagonale d'Insigne pour Politano, ce dernier remet astucieusement le ballon de la tête pour celle de Mertens. Un but collectivement splendide qui permet auxde rentrer aux vestiaires avec le sentiment du travail bien fait.