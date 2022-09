Le "Mondial Vrai" du FC Apicoles

Ce samedi à quelques encablures de Liège, en Belgique, le coup d'envoi du "Mondial Vrai " sera donné. Initialement prévu à l'occasion du Vrai Foot Day - reporté en mars 2023 -, ce tournoi aux antipodes du Mondial qatari promet ambiance, écologie, et bien sûr humour belge.

World, Hold On

On les avait quittés avec un match où les supporters des deux équipes pouvaient aider leur équipe en vidant des fûts de bière. En 2022, le FC Apicoles et ses membres fous reviennent avec un événement à dimension internationale : Le "Mondial Vrai".raconte Paca Peret, le président.C'est au stade Marcel-Mourinho d'Esneux, sur toute la journée de samedi, que le cœur du Mondial Vrai va battre la chamade. Le principe ? Seize équipes - dont deux mixtes - vont disputer une mini-Coupe du monde et représenter des nations qui squattent les bas-fonds du classement FIFA.poursuit Paca Peret.Sur ce premier point, les grands moyens sont de sortie : les ballons comme les maillots sont éco-conçus, et tout est fait pour que l'environnement ne soit pas impacté par cette fête du football qui réunira plus de 150 personnes., précisent les organisateurs. Au niveau des nations, le Groenland, le Suriname, la Barbade ou encore la Papouasie Nouvelle-Guinée seront représentés par des équipes de sixte qui enfileront des tuniques spécialement créées pour l'occasion.