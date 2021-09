Le Mondial tous les deux ans, n'y pensez plus Arsène Wenger

Pour que les trêves internationales ne plongent plus le monde entier dans une assommante léthargie footballistique, Arsène Wenger a la solution : organiser la Coupe du monde tous les deux ans. Sauf qu'à l'image d'Andrea Agnelli et de sa Superligue, le directeur du développement du football mondial de la FIFA ne fait que proposer de fausses solutions à un vrai problème.

Des qualif' à la place des qualif'

The simple life

Il paraît qu'Arsène Wenger est homme de peu de mots. C'est en tout cas ce que laissaient figurer ses interventions, quand le bonhomme officiait encore comme consultant sur TF1. Les sempiternelsde Christian Jeanpierre étaient alors souvent suivis d'un silence religieux, puis d'une réponse exemplaire de concision. Dansde ce 3 septembre, celui qui est devenu directeur du développement du football mondial de la FIFA en 2019 ne s'est pourtant pas contenté de lâcher un simpleIl a plutôt exposé dans les grandes largeurs sa vision d'un football de demain. Un football où la Coupe du monde pourrait se disputer tous les deux ans.Reconnaissons à l'ancien gourou d'Arsenal de faire un constat semble-il plutôt juste du football international, du moins quand celui-ci est empêtré dans ses phases qualificatives.Difficile de prétendre le contraire. Ce que semble omettre Wenger, c'est que que l'UEFA et la FIFA ont successivement milité pour un Euro à 24 en 2021 et une Coupe du monde à 48 en 2026. En d'autres termes, les institutions ont-elles même participé à une dévalorisation des phases qualificatives : il estde plus en plus simple, et donc plus ennuyeux, de se qualifier pour un grand tournoi. La difficulté, après tout, engendre de l'intérêt. Pour remédier à ce mal, Wenger imagine donc un calendrier entrecoupé de deux longues trêves internationales, en octobre et au printemps, pour laisser les joueurs à disposition des clubs toute la saison, avant une compétition majeure chaque été (Euro ou Coupe du monde).Une réforme qu'il imagine applicable après le Mondial 2028 et qu'il aimerait idéalement faire