Le monde a besoin de plus de Tim Sparv

Dans 14 mois, le monde entier aura les yeux rivés sur le Qatar. Mais alors qu'apparaîtront les effluves envoûtantes d'une grande compétition, flotteront encore un certain nombre d'interrogations autour des conditions de son organisation. Tim Sparv a couché ses pensées sur le papier. Enfin, il les a plus probablement tapées sur son clavier. Le capitaine de la Finlande, qui affronte la France ce soir, dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, sans prétention, mais en espérant nourrir des réflexions.

Honnêteté, lucidité, fraternité

" Quand beaucoup choisissent de se taire et de détourner le regard, Tim Sparv, lui, n'y va pas par quatre chemins. Le milieu de 34 ans ne joue "que" pour le HJK Helsinki et la sélection finlandaise. Et alors ? Il a le mérite de se mouiller, alors que la majorité de ses confrères ne trempent même pas le bout du pied.Concurrente des Bleus dans le groupe D, la Finlande est loin d'avoir validé son ticket pour le Mondial. Qu'importe. Qu'il soit au Qatar en 2022 ou pas, Tim Sparv avait besoin de parler. Sans jouer les donneurs de leçon. Simplement s'exprimer, comme The Players' Tribune le permet. En reconnaissant et en regrettant un retard à l'allumage. ""Ah ! N'aurions-nous pas pu aborder ce problème il y a cinq ans ?"Surpris du refus de son compatriote Riku Riski de se rendre au Qatar "