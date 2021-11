Le Milan et l'Inter dos à dos

Le Diable et la Guivre ont partagé les points, ce dimanche, en clôture de la 12e journée de Serie A (1-1). Un match nul intense et rythmé, qui arrange des Rossoneri longtemps malmenés, mais plus mordants en fin de rencontre.

Milan 1-1 Inter

Judas et rempart de Bucarest

Unne se joue pas, il se gagne. Mais contrairement à six des sept derniers matchs remportés par l'Inter depuis trois ans, le rival tout rouge et de noir vêtu, a tenu son rang et sa deuxième place, à San Siro (1-1). Un duel incandescent, qui aura vu l'Inter contrôler l'écrasante partie de la rencontre, tout en se faisant peur dans le. Le spectacle, lui, en sort grandit.Requinquée en Ligue des champions après une entame mitigée, l'Inter a encore pris du retard dans son opération reconquête en Serie A. Pourtant, c'est d'abord l'inévitable Çalhanoğlu qui endosse le bon rôle pour la bande à Inzaghi. Inévitable oui, car malgré un début de saison pas fantasmagorique, le Turc avait coché ses retrouvailles avec son ex. En glissant sa jambe en filou entre celles de Kessié, le voilà qui lance le derby en provoquant un penalty, transformé plein axe (). En bon Judas, l'international turc s'éclate et célèbre devant la Curva Sud. Sauf que qui dit mine de Leão (16) dit aussi clim': sur le coup franc excentré qui suit, botté pleine boîte par Tonali, de Vrij claque le cuir dans ses propres filets (). Mais à force de casser systématiquement le milieu milanais, l'Inter parvient à aller chercher son deuxième penalty, après un tacle foireux de Ballo-Touré sur