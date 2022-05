Le mélodrame du stade Vélodrome de Marseille

Face au Feyenoord, l'OM joue gros. En ne parvenant pas à accrocher un résultat positif à Rotterdam (2-3) et en s'écroulant à domicile face à Lyon (0-3), les Marseillais ont converti chacun de leurs matchs restants en un match couperet, leur sort pouvant aussi bien tourner au rêve qu'au cauchemar en quatre - ou cinq - rencontres. Une qualification ce jeudi soir en finale de Ligue Europa Conférence serait un grand pas vers la lumière. Cela tombe bien, l'OM est à domicile. Mais est-ce vraiment une bonne chose, au vu des difficultés que les Phocéens rencontrent cette année dans leur antre ?

Olympique de Marseille Feyenoord 05/05/2022 à 21h Ligue Europa Conférence Diffusion sur

La fête aurait pu être magnifique, dimanche dernier. Tout le week-end, les ultras des South Winners n'avaient eu de cesse de repeindre Marseille en orange pour célébrer leurs 35 ans d'existence, et avaient mis les bouchées doubles pour déployer un tifo exceptionnel dans les tribunes du stade Orange Vélodrome, alors que leurs protégés affrontaient l'Olympique lyonnais. Seulement voilà : alors que les gradins étaient encore un peu plus bouillants qu'à l'accoutumée, les Marseillais du terrain, eux, ont déçu, fessés par la troupe de Peter Bosz (0-3) . Si bien que leur tour d'honneur pour remercier leurs soutiens n'a pas eu la saveur escomptée.Cet avant-dernier match à domicile de la saison en championnat, au-delà de relancer les interrogations sur la fin de saison de l'OM , se pose presque en caricature. Depuis septembre - et même avant -, à Marseille, les supporters assurent et les joueurs piétinent. Intraitables à l'extérieur, avec seulement 3 défaites en 17 rencontres et 36 points glanés - ce qui, à l'heure actuelle, est le meilleur bilan du championnat -, les protégés de Jorge…