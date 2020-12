Le match que vous n'avez pas regardé : Yokohama FC - Marinos

La J1 League a livré son verdict ce samedi, avec un derby de Yokohama parmi les affiches de la 34e et dernière journée. Alors oui, il fallait mettre son réveil. Mais ça en valait la peine. Sauf si vous supportez les Marinos, évidemment.

Yokohama FC 3-1 Yokohama F. Marinos

Abel et Caïn

Bon anniversaire la J.League

Oui, il se passe autre chose à Yokohama que le procès civil de Carlos Ghosn. Encore plus ce samedi, une journée dont on se souviendra longtemps sur l'île de Honsh?. En enlevant le derby contre les Marinos (3-1), le Yokohama FC a conféré une portée historique à un match sans le moindre enjeu sportif. Les mots ne sont pas galvaudés, puisque le club frappé du phénix n'avait jusqu'ici battu son voisin qu'une seule fois. En 2007, lors du tout premier duel les opposant. Mais la rivalité pour la suprématie locale remonte bien avant cette date.Il y a bien longtemps, sur une île lointaine, très lointaine... la capitale de la préfecture de Kanagawa était partagée entre les Yokohama Flügels, nés en 1964 en tant que All Nippon Airways SC, et les Yokohama Marinos, fondés en 1972 sous le nom de Nissan Motors FC. Deux clubs qui marquent les premières années de la J.League, lancée en 1993, avec des succès ponctuels sur la scène nationale comme au niveau continental, chacun ayant notamment l'occasion de soulever la Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe. La fin du siècle marque cependant un tournant dans cette rivalité.Déjà dans l'ombre de leur voisins, nettement plus réguliers en championnat, les Flügels prennent un gros coup sur la tête en 1998 avec le retrait de l'un de leurs sponsors majeurs. Une décision qui signe le début de la fin du club, qui fusionne avec les Marinos en 1999. L'entité prend alors le nom de Yokohama F. Marinos, le "F" ajoutant la touche Flügels. Mais l'opération ne fait pas l'unanimité chez les fans, et c'est un euphémisme. Refusant de se mettre à soutenir ce rival qui a absorbé leur club, une partie d'entre eux crée tout simplement une nouvelle équipe : le Yokohama FC.