Le match que vous n'avez pas regardé : Wis?a Cracovie - KS Cracovia

Un duel d'éclopés aux accents bibliques, des requins, de la provoc', une histoire de triades, un pacte que personne ne respecte, des couteaux et des coups, une purge digne d'un mauvais péplum et des caméras (presque) dégommées par des exilés hispanophones. Tout ça, c'était l'épisode 202 de la guerre sainte de Cracovie entre le Wis?a et le Cracovia et c'est le match que vous n'avez pas regardé.

Wis?a Cracovie 0-0 KS Cracovia

Pas de public, pas de chocolat

. La guerre sainte. La Pologne ou l'art de poser des fondations sans demi-mesure, en y accolant des hussards ailés. Vu son pedigree footballistique, Cracovie la sudiste pourrait bien prétendre au surnom de "ville qui ne dort jamais". Et pour cause : ses deux clubs phares du Wis?a et du Cracovia s'affrontent sur tous les terrains, homologués ou non, depuis plus de 110 ans. En ce samedi soir, à quatre journées de la fin de l'exercice 2020-2021, la soupe est pourtant aussi aigre que le: respectivement douzièmes et treizièmes d'Ekstraklasa, laet lesn'ont que sept et six points d'avance sur l'unique relégable, le Stal Mielec, son match en moins et ses 21 unités. Sauvé de la faillite, entre autres, par la générosité de son symbole Jakub B?aszczykowski, le Wis?a et ses treize titres pataugent loin des premières places depuis deux saisons. Côté Cracovia, encore européen en août et tenant du titre en Coupe, la surprise est réelle. Si la défense demeure assez hermétique (30 buts encaissés), l'attaque tourne au ralenti. Avec 26 pions en 26 matchs, c'est même la pire. Le capitaine roumain Sergiu Hanca n'a plus le même impact, Rivaldinho n'est pas vraiment un glorieux fils de et Marcos Álvarez, habitué des ligues inférieures outre-Rhin, semble plus issu deque d'Olive et Tom.Pionnière de la réouverture des arènes durant la première phase de la pandémie l'an passé, la Pologne a dû revoir