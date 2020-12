Le match que vous n'avez pas regardé : Spartak Trnava - Slovan Bratislava

Des buts, des cartons et de la tension : la plus grande affiche du football slovaque était à suivre, ce dimanche. Spartak Trnava d'un côté, Slovan Bratislava de l'autre. Ça vous a échappé ? Session de rattrapage, pour briller en société.

Spartak Trnava 0-3 Slovan Bratislva

Quand Bratislava, tout va

La fortune sourit généralement aux audacieux. La Fortuna Liga, elle, sourit plutôt au Slovan Bratislava. Double champion de Slovaquie en titre, le club de la capitale s'est offert le Spartak Trnava dimanche lors du 158("le derby traditionnel"). Un beau cadeau pour le latéral Lukáš Pauschek, qui fêtait ses 28 ans quatre jours avant. Moins pour Norbert Hrn?ár, qui vivait son premier derby en tant qu'entraîneur du Spartak. Lui, l'ancien joueur du Slovan (1998-2004), nommé au mois de septembre pour remplacer Marián Šarmír après... une défaite 2-0 à Bratislava. Les frères, ennemis ou non, ne sont jamais loin.Au coup d'envoi, le Slovan a la faveur des pronostics. Comme toujours, ou presque. Historiquement comme sur la forme du moment, la balance penche nettement de son côté. Depuis leur première opposition en 1926, lesmènent au score avec 74 victoires contre 46 pour le Spartak. Deux clubs historiques du football slovaque, nés au lendemain de la Première Guerre mondiale : le Slovan en 1919, son rival en 1923. Deux clubs qui ont connu leur apogée dans les années 1960-1970 et aujourd'hui déclassés sur la scène continentale, mais toujours aux prises au niveau national. Avec un ascendant en faveur du Slovan, six fois champion lors des douze dernières saisons. En face, les Spartakistes soufflent le chaud et le froid : récents vainqueurs du championnat (2018) et de la coupe (2019) d'un côté, souvent relégués à des années lumières de son rival de l'autre