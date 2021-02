Le match que vous n'avez pas regardé : Macarthur-Western Sydney

Pour vous qui grelottez, bloqués dans votre canapé, la goutte au nez, So Foot vous propose de voyager. Fermez les yeux... Un thermomètre affichant 26 degrés, presque pas de Covid-19, et un thriller comme on n'en fait plus entre deux clubs voisins : welcome to Sydney.

Macarthur FC 2-2 Western Sydney Wanderers

Battle of the West, acte II

" Je n'ai pas mis un pantalon depuis mon arrivée en Australie "

. Certes, la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud n'a pas la même densité footballistique que son homologue britannique. Mais elle a de quoi satisfaire l'appétit des fans de ballon rond, de plus en plus nombreux. Septième journée du championnat ce week-end, quatrième derby local de la saison. Giflé par le Sydney FC lors de sa dernière sortie, le Macarthur FC avait l'occasion de rebondir immédiatement à l'occasion de la réception des Western Sydney Wanderers. Mission (à moitié) accomplie.L'A-League a installé un couvert supplémentaire à sa table cette saison pour le Macarthur FC, portant le nombre de convives à douze, contre huit lors de son lancement en 2005. Un club encore peu connu hors des frontières océaniennes, à l'inverse de plusieurs de ses éléments : des internationaux comme Adam Federici, Ivan Franji? et Tommy Oar, des joueurs qui ont fait les beaux jours de l'Athletic, Beñat et Markel Susaeta, ainsi qu'un, Loïc Puyo, arrivé en provenance du Red Star. Mais le petit nouveau ne se contente pas de faire de la figuration. Sept points pris en cinq matchs, et deux défaites contre deux gros poissons : le Sydney FC, champion sortant, et les Central Coast Mariners, actuels leaders. Pas mal.Les Western Sydney Wanderers sont à peine plus vieux. Né en 2012, le club s'est très vite imposé sur la scène australienne en atteignant la finale du championnat lors de trois de ses quatre premières saisons, et en remportant la Ligue des champions asiatique en 2014. Une performance inédite et jamais rééditée depuis par une équipe. Opposés ce samedi au Campbelltown Sports Stadium, les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com