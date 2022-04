Le match que vous n'avez pas regardé : le match des légendes de la Saint-Gobain Football Cup

Poser ses crampons à Clairefontaine, tous les fans de football français en rêvent. Et après tout, pourquoi ne pas le faire en affrontant Frédéric Piquionne, Léa Le Garrec, Fabrice Abriel et Vikash Dhorasoo, avec Darren Tulett aux commentaires ? C'est l'opportunité qu'ont eu des étudiants en école de commerce et d'ingénieur lors de la rencontre d'ouverture de la Saint-Gobain Football Cup. Et c'est le match que vous n'avez pas regardé.

Équipe des légendes 6-6 Équipe des étudiants

Une équipe de légende un peu rouillée

À peine arrivé dans le calme de Clairefontaine, des dizaines d'étudiants prennent leurs marques dans le domaine. Des étudiants à Clairefontaine ? Oui ! En ce week-end de deuxième tour des élections présidentielles, plusieurs centaines de jeunes en école de commerce ou d'ingénieur ont la chance de se démarquer aux yeux de leurs futurs employeurs dans un tournoi de football et, pour certains, de loger dans le fameux château. Et cela commence dès le vendredi, avec le "match des légendes". Plusieurs jeunes vont notamment jouer face à Fabrice Abriel, Léa Le Garrec, Frédéric Piquionne, Margot Dumont ou encore Vikash Dhorasoo. L'ancien Havrais est d'ailleurs venu sans ses affaires, ce qui oblige Darren Tullet, au micro, à réclameravec son accent anglais. Impatients de fouler la pelouse, Killian et Louis, étudiants à la Burgundy School of Business de Dijon, ont des étoiles dans les yeux :Au coup d'envoi de la première des trois périodes de trente minutes, première surprise : Frédéric Piquionne promène sa grande carcasse en défense centrale ! Un coup de poker du coach Alex Marius :. Retenez bien son nom car cet éducateur n'est pas venu juste pour la rencontre, mais bien pour prendre ses marques à Clairefontaine !, révèle-t-il. Piquionne, lui, prend cette reconversion avec philosophie., rigole l'ancien avant-centre de