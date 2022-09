information fournie par So Foot • 05/09/2022 à 14:00

Le match que vous n'avez pas regardé : le derby de Medellín

Longtemps gangréné par les violences entre supporters, le derby entre le Deportivo Independiente Medellín et l'Atlético Nacional est aujourd'hui un rendez-vous fréquentable mais toujours électrique. Et c'est aussi le match que vous n'avez pas regardé.

"On a tous grandi dans la violence et l'agressivité, mais on veut laisser ça derrière nous" Andrés Felipe Muñoz, leader du barra popular de l'Atlético Nacional

La violence en sourdine

Comme beaucoup, Oscar Andrés Correa Osorio était, qui a duréentre les supporters du Deportivo Independiente Medellín et de l'Atlético Nacional. Un ami porte un œil en verre après avoir reçu un coup de couteau en marge d'un derby. D'autres sont morts. ", raconte cet éloquentdu DIM, au comptoir de son bar situé dans la Comuna 13, à l'ouest de la deuxième ville de Colombie. Sous l'imposante télé qui diffuse des clips de reggaeton, il pointe du doigt une photo accrochée au mur :, proclame-t-il fièrement, avant d'exhiber les nombreux tatouages à la gloire duet de sortir des placards une collection d'environ 80 maillots.Au sein de la Rexixtenxia Norte, ladont il est l'un des leaders, il avait. Époque révolue. Dans son troquet, il essaye désormais de réunir desdes deux ennemis jurés,. Il promet, dimanche, pour le 325e(soit le nom des habitants du département d'Antioquia, dont Medellín est la capitale)., confirme Andrés Felipe Muñoz, figure emblématique de Los del Sur, barra numéro un du Nacional., poursuit-il en balayant du regard le centre commercial situé à deux pas de l'Estadio Atanasio-Girardot, partagé tout au long de la saison par les deux… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com