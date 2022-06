Le match que vous n'avez pas regardé : la finale de la DOM-TOM Cup

Un week-end, douze sélections d'Outre-mer et d'ailleurs, et à l'arrivée, un champion. Ce dimanche, le stade Léo-Lagrange de Bonneuil-sur-Marne a été le théâtre de la finale de la dixième édition de la DOM-TOM Cup, un parfait mélange entre confrontations sportives et associations culturelles. Et cette finale, c'est le match que vous n'avez pas regardé.

"Ce midi, j'ai mangé indien et c'était très, très bon." Éric Rabesandratana, critique culinaire

Barracuda, caviars et appétit

Les enceintes crachent le zouk de Big Tom. Une odeur de poulet braisé flotte dans l'air. Ce tournoi de fin de saison ne ressemble pas aux autres. Bonneuil-sur-Marne se transforme, le temps d'un week-end, en île tropicale. Il ne manque que la mer turquoise et la chaleur pour s'y croire complètement. Dans la commune du Val-de-Marne (94) se déroule la dixième édition de la DOM-TOM Cup. À la base tournoi pour les départements et territoires d'Outre-mer, la compétition a incorporé progressivement les pays ultra-marins comme Haïti et le Cap-Vert. Une autre île qui ne vient pas des tropiques est aussi invitée, l'Île-de-France. Bon à savoir : ces formations ne sont pas des équipes officielles, mais des sélections composées par des joueurs issus majoritairement des diasporas en France métropolitaine. Toutes ces communautés, bien que mobilisées en premier lieu pour s'exprimer sur le gazon, profitent de l'occasion pour présenter leurs spécialités culinaires sous les tentes du village culturel.Ce n'est pour déplaire au parrain de cette édition, Éric Rabesandratana., lâche le Malgache d'origine.Les amateurs inconditionnels de sandwichs merguez devront se rabattre sur un autre tournoi : ici, ce sont des barquettes de colombo de cabri les stars de la pause-déj. Cette profusion n'empêche pas l'ancien sélectionneur de Madagascar d'être clairvoyant au moment de donner son pronostic : il voit bien une finale Comores-Cap-Vert. Bingo, ce sont effectivement ces deux équipes qui gèrent le mieux la digestion de ce festin.La demi-finale entre Madagascar et les Comores se joue sur une séance de penaltys totalement folle, les gardiens ayant à tirer. Ce derby de l'océan Indien déchaîne les passions.