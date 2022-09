Le match que vous n'avez pas regardé : Kirghizistan-Russie

Privée de football depuis le début de la guerre et son expulsion des compétitions internationales, la sélection russe a signé son retour ce samedi avec une victoire contre le Kirghizistan à Bichkek. Un grand moment, et même un moment d'histoire.

Pourquoi attendre trois décennies ?

Ce samedi 24 septembre n'était pas un jour comme un autre, pour une partie de la planète. C'est en effet à cette date que la rencontre historique opposant le Kirghizistan à la Russie a eu lieu, au stade Dolon Omurzakov de Bishkek. Une première, en 31 ans d'existence de leurs équipes respectives. Dans les gradins, pleins à craquer pour l'occasion ? Des femmes enveloppées dans le drapeau national et des hommes portant le kalpak, chapeau traditionnel en feutre. En bas des tribunes, de longues files se forment devant les vendeuses de Maksym (boisson pétillante, à base d'orge fermenté).Côté kirghize, la sélection nationale est - parmi toutes celles de l'ex-URSS - celle qui peine le plus à garder la tête hors de l'eau depuis son indépendance. Ce petit pays montagneux, avec peu de ressources naturelles, demeure un des plus pauvres d'Asie centrale. Faute de financement et de soutien de l'État, le parcours de l'équipe nationale en compétitions internationales est peu glorieux. Pour la Russie, c'est le premier match officiel depuis les sanctions de l'UEFA en février 2022. Exclue de toute compétition internationale, ladoit se contenter de jouer contre le Kirghizstan (un des rares pays à avoir accepté de l'accueillir). Dans un pays où ce sont les sports de combat qui font l'objet de la fierté nationale, le football n'a jamais été prioritaire., se rappelle Azamat Assylbachev, commentateur télé de football kirghize, en évoquant les années 2000.Mais depuis son passage improbable en huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des nations en 2019 et sa qualification pour la même compétition en 2022, le Kirghizstan enchaîne des performances plus encourageantes. Surnommépar le public kirghize pour son manque de formation professionnelle, l'entraîneur russe Aleksandr Krestinine mise sur des jeunes joueurs kirghizes ainsi que sur les descendants de la communauté historique des Allemands du Kirghizstan (dont beaucoup sont rentrés en Allemagne après la chute