Le match que vous n'avez pas regardé : FC Matignon-AS Élysée

Pendant que Toulouse dominait Valenciennes ou que le Bayern explosait face à Bochum, deux équipes se livraient un choc titanesque. À Paris, l'équipe du Premier ministre recevait en effet celle de l'Élysée dans un derby électrique. Et on ne sait toujours pas si l'équipe du président de la République est candidate à la montée.

FC Matignon 3-2 AS Élysée 2

Peu de joueurs du cru

Au centre sportif Jules Noël, dans le 14arrondissement de Paris, près de la porte d'Orléans, il n'y a qu'un seul terrain de foot : un magnifique synthétique, pas toujours du même vert à tous les recoins. À 30 minutes de ce choc entre le service du Premier ministre (renommé FC Matignon, car c'est plus joli) et l'équipe 2 de l'AS Élysée, les futurs acteurs de la rencontre s'échauffent sur un quart de terrain. Une des rares parcelles qui ne baigne pas dans le soleil parisien. Des ados occupent l'autre portion et des gamins, en bleu et en orange, s'affrontent sur la seconde moitié de la pelouse. Les adolescents, sans doute mal renseignés sur les horaires, commencent à comprendre qu'ils vont devoir se chercher un nouveau gazon : à 15 heures, les Verts de l'Élysée et les Rouges de Matignon vont en effet se déchirer. Ce match de la troisième division de la ligue des entreprises a de quoi tenir en haleine, l'AS Élysée 2 surfant notamment sur une impressionnante série de quatre succès consécutifs.rigole Steeve, le coach assistant/arbitre de touche/remplaçant/joueur du FC Matignon.En fait, les hommes du palais présidentiel sont généralement une proie facile., explique Michael, l'entraîneur de l'équipe de Jean Castex. D'ailleurs, aucune chance de voir débouler le chef du gouvernement et encore moins le chef d'État, dans ce centre sportif du sud de Paris. Il y a même très peu de probabilités de voir une personne travaillant réellement à l'Élysée ou à Matignon. S'il fallait jadis avoir un lien avec le palais ou l'hôtel pour entrer dans l'équipe, les joueurs viennent désormais d'horizons bien différents. Beaucoup d'étudiants représentent par exemple Matignon, alors que coach Micky est machiniste à la RATP. Ancien gendarme et débarqué des Antilles fin 1999, il est aussitôt rentré dans l'équipe en 2000. Le coup d'envoi, lui, tarde à être donné par l'arbitre du jour Jamal Miraoui. Mais à 15h13, Rouges et Verts sont enfin Lire la suite de l'article sur SoFoot.com