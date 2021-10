Le match que vous n'avez pas regardé : FC Apicoles-AF Hony

Deux équipes sur le terrain pour marquer des buts réels, deux autres derrière la main courante pour en marquer des virtuels en tombant des bières : si Andrea Agnelli ou Jacques-Henri Eyraud veulent revoir les règles du jeu pour rendre le football plus attractif, ils feraient bien de regarder du côté d'Esneux, dans la province de Liège, où les clubs voisins du FC Apicoles Tilffois et de l'Amicale Football Hony se sont livrés samedi à une épique bataille au stade Marcel-Mourinho, dans le cadre du Vrai Foot Day. On y était.

Une rivalité sportive

Si le degré de sérieux d'une équipe devait se mesurer à la durée de ses avant-matchs, alors les joueurs du FC Apicoles Tilffois, club belge de la banlieue de Liège, seraient du genre très très pros. L'illusion s'arrête là : en ce jour de Vrai Foot Day, notre journée d'hommage au foot amateur, et de "réception" de l'Amicale Football Hony, sous-locataire du stade Marcel-Mourinho, la collation des Abeilles, un combo Jupiler-frites, tient davantage de l'ôde aux savoir-faire locaux qu'à la diététique de haut niveau. Ce qui n'empêche pas les joueurs tilffois, présents sur place dès le milieu de matinée alors que le coup d'envoi est fixé à 15 heures, de préparer ce derby de la commune d'Esneux (13 000 habitants) avec beaucoup de méticulosité, en attestent les deux robots-tondeuses Big Mow parcourant, non sans quelques collisions, chaque recoin du terrain.Les deux machines sont électriques, alimentées par les panneaux solaires récemment installés sur le toit de l'immense buvette dominant l'aire de jeu. Un petit geste pour la planète, un grand pour les dirigeants de ce club pensionnaire de la DH ABSSA, l'élite du championnat de foot-loisir local, libérés de ce labeur ingrat pour se pinter en toute sérénité dans l'attente de l'arrivée des joueurs adverses. Sitôt l'étroite allée du stade empruntée, impossible, pour les visiteurs, de louper l'immense banderole jaune et noire surplombant le but situé à l'opposé du parking longeant la main courante : "". Bienvenue dans la ruche, en VF. Une ruche dont le miel est particulièrement liquide et coule à flots. Enfin des gens soucieux de préserver la biodiversité, fut-ce au prix de leur santé.Cet été, en juillet, c'est plutôt la flotte qui a coulé à Esneux. Traversée par une rivière (l'Ourthe) et deux ruisseaux (la Magrée et la Haze), et située dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com