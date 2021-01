Le match que vous n'avez pas regardé : Dreams - Liberty

Le meilleur Boateng du week-end n'est à aller chercher ni du côté de Munich ni du côté de Monza, puisque le dénommé Agyenim Boateng Mensah a signé son premier coup d'éclat en Ghana Premier League. Au bon moment pour Dreams FC, en mal de points. Pour le reste, c'est là-dessous que ça se passe.

Dreams FC 4-1 Liberty Professionals FC

Place aux jeunes

C'était LA rencontre à ne pas manquer. LE match à ne rater sous aucun prétexte. LA partie à suivre durant le week-end. Avec un résultat surprenant : au bord de la zone rouge au coup d'envoi, le Dreams FC s'est offert un peu d'oxygène dimanche lors de la dixième journée de la Ghana Premier League en marchant sur un autre mal classé, le Liberty Professionals FC. Deux clubs qui, au-delà d'afficher le même nombre de points avant ce match, ont beaucoup de choses en commun.Aucun des deux clubs n'existait, trente ans en arrière. Liberty est né en 1996, son voisin en 2009. Deux nourrissons dans le paysage footballistique ghanéen, et deux projets animés par la même idée : miser sur la jeunesse pour grimper et se rapprocher des sommets. Lesen ont fourni une démonstration claire, en alignant un onze d'une moyenne d'âge de tout juste 21 ans ce dimanche., reconnaît le manager général de Liberty, Godfred Akoto Boafo, dont le club a formé un certain Michael Essien. Dreams n'est pas en reste comme pépinière de talents. Le plus connu : Abdul Rahman Baba qui, depuis son départ en 2012, a notamment porté les couleurs d'Augsbourg, Chelsea, Schalke 04 et Reims. Emmanuel Lomotey, recruté par Amiens l'été dernier, en est un autre.La valeur n'attend pas le nombre des années, et le Dreams FC l'a particulièrement bien montré. En une petite décennie, le club a grandi, très vite, et inspire, déjà. Sur le terrain, puisqu'il évolue dans l'élite, mais aussi en dehors. Au point que le président du conseil d'administration de l'Autorité nationale des sports,