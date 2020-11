Le match que vous n'avez pas regardé : AS Police- AS Douanes

Non, il n'y avait pas que Monaco-PSG vendredi. Au Burkina Faso, policiers et douaniers avaient rendez-vous pour en découdre en championnat. Retour sur le derby des représentants de l'ordre du pays des gens intègres, qui pourrait valoir son pesant de cacahuètes au moment de faire les comptes.

AS Police 0-1 AS Douanes

Au Burkina Faso, le championnat est annulé

Le choc des autorités. Le clash des uniformes. Le duel des galons. La douzième journée du Fasofoot réservait une opposition de style singulière entre deux clubs corporatistes de Ouagadougou. D'un côté, l'AS Police, adossée à la police nationale. De l'autre, l'AS Douanes, digne représentante des douaniers burkinabés. Le derby des paramilitaires a des allures de blockbuster sur le papier. Sur le papier seulement, car dans les faits, aucune des deux équipes ne fait partie des gros bras du championnat. Pour l'instant en tout cas.Les flics n'évoluent dans l'élite que depuis 2016, et comme en France, on ne peut pas dire qu'ils disposent de tous les moyens dont ils ont besoin. Si leur cinquième place à l'issue de leur première saison en D1 pouvait laisser espérer des lendemains chantants, les exercices suivants les ont brutalement ramenés sur terre. L'AS Police a frôlé la descente en 2018, mais surtout en 2019, ne conservant sa place dans l'élite qu'à la différence de buts, au détriment de l'Union sportive de la Comoé. Les policiers étaient même bons derniers en mars au moment de l'arrêt du championnat. Le soldat doit son salut aux instances burkinabés, qui ont décidé de passer exceptionnellement de 16 à 18 clubs en 2020-2021, en bloquant les relégations et en validant les promotions des Léopards de Saint-Camille et du Vitesse FC. Toulouse n'aura pas eu autant de chance...En face, l'AS Douanes a des airs d'élève modèle, mais doit encore s'affirmer. Dans l'élite depuis seulement deux ans, le club s'est classé neuvième en 2018-2019. Il occupait même le cinquième rang avant l'interruption du Fasofoot il y a huit mois. Les Gabelous ont aussi eu droit à leur épopée en Coupe de la Ligue régionale du Centre cette année. Ils en ont atteint la finale, tenant la dragée haute à l'Étoile filante de Ouagadougou, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com