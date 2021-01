Le match que vous n'avez pas regardé : AmaZulu - Maritzburg

Certes, il n'y avait pas de public, et donc pas de vuvuzelas. Mais le derby du KwaZulu-Natal disputé ce dimanche n'était pas sans intérêt. Quoi ? Vous étiez devant Nice-Bordeaux ? Vous avez de la chance, on a regardé le match pour vous.

AmaZulu 0-0 Maritzburg United

Nouveaux coachs pour de nouvelles vies ?

Le Jonsson Kings Park en a vu, des matchs à enjeu. Lors du Mondial de rugby à XV, en 1995, une demi-finale polémique entre l'Afrique du Sud et la France. Lors de la CAN 1996, encore une demie, moins disputée, mais remportée 4-2 par la Tunisie face à la Zambie. Impossible de placer le derby de dimanche au même niveau que ces rencontres, ni même à la hauteur du concert donné par Céline Dion ici-même en 2008. À l'échelle de la 11journée de la DStv Premiership, le déplacement de Maritzburg United sur la pelouse d'AmaZulu avait toutefois de quoi susciter, a minima, une once d'intérêt.Le derby du KwaZulu-Natal, du nom de cette province de l'Est de l'Afrique du Sud, ne réussit historiquement pas auxd'AmaZulu, qui n'ont gagné qu'une seule de leurs quinze dernières confrontations avec le club de Pietermaritzburg. Au classement cependant, avantage à l'équipe basée à Durban, dixième au coup d'envoi, trois places devant son rival, handicapé par un départ catastrophique et seulement un point pris lors des sept premières journées. En matière de stabilité, difficile de les départager : les deux clubs ont déjà procédé à un changement d'entraîneur cette saison. Maritzburg United a appelé Ernst Middendorp à la rescousse fin novembre pour stopper l'hémorragie. Force est de constater que cela a payé, puisquea récolté sept points sur ses trois dernières sorties, avec deux victoires de rang synonymes de sortie de la zone rouge.Benni McCarthy, lui, est arrivé mi-décembre du côté de Durban. Un coach au CV rutilant, ancien joueur de l'Ajax, Porto ou encore Blackburn, meilleur buteur de l'histoire des. Sur le banc, c'est en revanche moins clinquant avec une victoire, un nul et une défaite au moment d'aborder