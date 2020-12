Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le match PSG - Basaksehir interrompu et reporté suite à des propos racistes Reuters • 08/12/2020 à 23:58 Temps de lecture: 1 min







Le match PSG - Basaksehir interrompu et reporté suite à des propos racistes par Léo De Garrigues (iDalgo) A la 13e minute du match de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Istanbul Basaksehir le quatrième arbitre a tenu des propos racistes envers Pierre Webo, l'entraîneur adjoint du club turc. Suite à une faute de Presnel Kimpembe, le staff de Basaksehir proteste de manière trop véhémente d'après le corps arbitral. L'arbitre principal vient alors voir son assistant pour qu'il lui désigne la personne à sanctionner. Sebastian Coltescu, le 4e arbitre, dit : "Ala negru" (au noir, au roumain). Pierre Webo entend et explose : " Why did you say 'negro'?" (« Pourquoi avez-vous dit "négro" ? »). Les joueurs s'approchent et discutent, le jeu est stoppé. Après une dizaine de minutes d'échanges, les joueurs stambouliotes, suivis des parisiens, décident de ne pas jouer et de rentrer aux vestiaires. Près de deux heures après l'interruption de la rencontre, l'UEFA officialise le report de la rencontre à ce mercredi, 18h55.