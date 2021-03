Le match le plus chaud du week-end a lieu en D3 roumaine

Ce samedi, la troisième division roumaine se réserve un nouveau duel institutionnel. L'équipe réserve du FCSB, menée par le président George Becali, rencontre son rival du CSA Steaua Bucarest, dans un match décisif pour la montée en D2 roumaine. Pour empêcher le mythique Steaua de l'emporter, le dirigeant a tout simplement décidé d'envoyer des joueurs professionnels pour aider ses jeunes pousses. Une opposition symbolique qui pourrait bien faire basculer l'ordre établi.

Privatisation et déchéance

La folle décision

Alors que se profile le choc au sommet de la Liga III, George "Gigi" Becali a décidé de rebattre les cartes à sa manière. Le président du FCSB (prononcer "Fé Tché Sé Bé") est prêt à tout pour voir couler le CSA Steaua, son ennemi intime et actuel leader du classement avec deux points d'avance. Des méthodes à la limite de la légalité, qui traduisent l'importance que revêt ce match pour le richissime dirigeant. Une guerre intestine ayant conduit à la scission du club et mis un terme à une romance vieille de près un demi-siècle. Retour sur le passé, le présent et le futur d'une institution en berne.La vie du Steaua Bucarest bascule en 1998. Face aux bouleversements politiques qui se mettent en place dans le centre et l'est de l'Europe, l'UEFA réagit et valide un projet de loi, interdisant aux équipes d'être dirigées par un organisme étatique. La section football du Steaua se détache de son groupe omnisports, qui appartient à l'armée, et devient un organisme privé. Viorel P?unescu, célèbre homme d'affaires de la ville, en devient le président et contacte une figure qui monte en puissance : George Becali. Ce dernier devient vice-président, et le duo prospère., précise Traian Sandu, professeur d'histoire à l'université Paris 3.