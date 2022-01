Le Maroc éteint le Malawi pour se hisser en quart de finale

Maroc 2-1 Malawi

Le Sénégal vainc le Cap-Vert par KO

Le Maroc a souffert pour se défaire du Malawi dans le stade Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. Mais en fin de compte, les Lions de l'Atlas ont fait le travail.Avec 78% de possession de balle et douze tirs tentés au cours de la première période, les hommes de Vahid Halilhodžić ont bien cru être mené à la pause. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que le pétard de plus de quarante mètres de Gabadinho Mhango a lobé Yacine Bounou pour permettre aux Flammes d'ouvrir le score à la surprise générale. Après ce but venu d'ailleurs , le Maroc a poussé pour égaliser. La frappe puissante d'Imrân Louza a été repoussée par Charles Thomu (16), puis Youssef En-Nesyri a été trop imprécis sur un tir en pivot (20). Si l'intenable Mhango croise trop sa tentative sur une contre-attaque éclair (23), Thomu a continué son festival en détournant le coup franc d'Achraf Hakimi (28), puis en mettant le latéral droit du Paris Saint-Germain encore en échec grâce à une parade repoussée sur son poteau (41). Entre temps, Romain Saïss avait même touche la barre transversale (34).Alors, comment faire pour inverser le mauvais sort ? Fort heureusement, les Marocains ont pu compter sur un but dans les arrêts de jeu grâce à une puissante tête d'En-Nesyri, bien servi sur un centre de Selim Amallah. Avec cette égalisation, le Maroc s'est libéré et Sofiane Boufal a continué de provoquer une défense malawite… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com