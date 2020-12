Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le LOU dévore Gloucester Reuters • 13/12/2020 à 17:06







Le LOU dévore Gloucester par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour son entrée en lice en Champions Cup, Lyon n'a fait qu'une bouchée de Gloucester (55-10). A domicile, les hommes de Pierre Mignoni ont inscrit huit essais et ont pu glaner le bonus offensif dès la 25e minute. Tandis que Xavier Mignot a marqué trois essais, les auteurs des autres réalisations lyonnaises sont Noa Nakaitaci, Izack Rodda, Mathieu Bastareaud, Charlie Ngatai et Dylan Cretin. Grâce à ce large succès, le LOU lance idéalement sa campagne européenne et prend provisoirement la tête de la poule B.