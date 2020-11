Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le LOU bat le Stade Français sur le fil Reuters • 29/11/2020 à 23:17







Le LOU bat le Stade Français sur le fil par Léo De Garrigues (iDalgo) En clôture de la 10e journée de Top 14, le LOU a attendu les dernières minutes pour définitivement prendre les commandes de la rencontre qui l'a vu dominer le Stade Français (20-19). La majeure partie de la rencontre s'est jouée au pied et il a fallu attendre la 19e minute pour voir le premier essai du match, inscrit par Kylan Hamdaoui. Menés jusqu'à la 75e minute, les Lyonnais s'en sont remis à Demba Bamba pour faire craquer la défense francilienne et s'imposer. Au classement, les deux équipes sont à égalité avec 24 points.